Архитектурный конкурс «Золотой колос» пройдёт на выставке ВДНХ в Москве

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На ВДНХ в Москве состоится первый архитектурный конкурс «Золотой колос».
Архитектурный конкурс «Золотой колос» пройдёт на выставке ВДНХ в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры и специалисты строительного профиля из России, Белоруссии и других стран СНГ, которым ещё нет 30 лет, а также творческие коллективы. Организаторами конкурса выступили Союз архитекторов России, Союз реставраторов России и другие организации.

Конкурсантам будет предложено кардинально обновить пять въездных групп выставки. Каждый проект должен включать в себя альбом, концепцию, схемы движения транспорта и пешеходов, эскизы, а также 3D-модели всех пяти въездов. Эксперты будут оценивать каждый проект по нескольким критериям, включая функциональность, оригинальность и интегрированность в историческую среду выставки.

Победители будут награждены сертификатами, памятными подарками, а также денежными призами. Лучшему проекту будет присуждена премия в размере 300 тыс. рублей, за второе и третье места участники получат соответственно 200 тыс. и 100 тыс. рублей.

Итоги конкурса будут объявлены на церемонии награждения, которая пройдет 28 июля в Доме культуры ВДНХ.

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