Скончался индийский актёр Аллу Рамеш

На 53-м году жизни умер индийский актёр Аллу Рамеш.

Как сообщает Times of India, умер артист в родном городе Вишакхапатнам в результате остановки сердца.

В соцсетях индийский кинематографист Рави Ананд выразил скорбь по случаю кончины актёра и заявил, что Аллу Рамеш всегда поддерживал его.

Аллу Рамеш дебютировал в кино в фильме Chirujallu, снятом на телугу (один из языков Индии). Всего в его творческой копилке около 50 проектов.

Ранее стало известно, что на Украине на 81-м году жизни скончался актёр Александр Тартышников.