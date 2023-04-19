Скончался индийский актёр Аллу Рамеш

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На 53-м году жизни умер индийский актёр Аллу Рамеш.
Скончался индийский актёр Аллу Рамеш
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Как сообщает Times of India, умер артист в родном городе Вишакхапатнам в результате остановки сердца.

В соцсетях индийский кинематографист Рави Ананд выразил скорбь по случаю кончины актёра и заявил, что Аллу Рамеш всегда поддерживал его.

Аллу Рамеш дебютировал в кино в фильме Chirujallu, снятом на телугу (один из языков Индии). Всего в его творческой копилке около 50 проектов.

Ранее стало известно, что на Украине на 81-м году жизни скончался актёр Александр Тартышников.

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