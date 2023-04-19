Актриса Сапегина поделилась воспоминаниями о подготовке к сериалу «Институт благородных девиц»

Актриса Алиса Сапегина рассказала, как готовилась к съёмкам в сериале «Институт благородных девиц». По словам артистки, ей нравится изучать другую эпоху.

«Когда снималась в «Институте благородных девиц», читала литературу, которая издавалась именно в те годы, — «Анна Каренина» Толстого, стихотворения Некрасова и так далее. Ходила по музеям, насыщалась атмосферой, лексиконом», — заявила Сапегина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, она также следила за осанкой, много тренировалась, чтобы носить кринолины и корсеты.

«Но костюм не главное, важна психологическая достоверность, когда ты в кадре, не думаешь, в корсете ты или в ночной рубашке. Конечно, в таких длинных платьях жарко», — сообщила актриса.

Ранее заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с иностранными фильмами.