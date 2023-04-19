Алексей Чадов рассказал, почему стал ведущим шоу «Фактор страха»
- РИА Новости
«Я уже работал телеведущим. Например, вёл программу «Про кино» и, если кто помнит, был самым первым её ведущим. Редко, но бывает, провожу мероприятия. Мне комфортно в роли ведущего», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам актёра, «Фактор страха» близок ему по духу, поскольку он любит всё, что связано с трюками.
«Тем более что трюки для «Фактора страха» разрабатывал каскадёр Александр Стеценко, с которым я ранее сотрудничал в кино. Я его команду знаю и доверяю ей, потому что там профессионалы», — отметил Чадов.
Как добавил актёр, ещё одной причиной стало то, что действие шоу разворачивается на Алтае.
«Моей давней мечтой было оказаться в этом месте. До этого я посещал Алтайский край в рамках кинофестивалей, например презентовал фильм «Война». Но я не был в горах, не видел природу Алтая, поэтому, конечно, после того как поступило предложение, смело отказался от некоторых проектов и полетел в экспедицию», — пояснил он.
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