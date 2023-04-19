Алексей Чадов рассказал, почему стал ведущим шоу «Фактор страха»

Актёр Алексей Чадов рассказал, почему согласился стать ведущим шоу «Фактор страха», премьера которого состоится 24 апреля на СТС.

«Я уже работал телеведущим. Например, вёл программу «Про кино» и, если кто помнит, был самым первым её ведущим. Редко, но бывает, провожу мероприятия. Мне комфортно в роли ведущего», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам актёра, «Фактор страха» близок ему по духу, поскольку он любит всё, что связано с трюками.

«Тем более что трюки для «Фактора страха» разрабатывал каскадёр Александр Стеценко, с которым я ранее сотрудничал в кино. Я его команду знаю и доверяю ей, потому что там профессионалы», — отметил Чадов.

Как добавил актёр, ещё одной причиной стало то, что действие шоу разворачивается на Алтае.

«Моей давней мечтой было оказаться в этом месте. До этого я посещал Алтайский край в рамках кинофестивалей, например презентовал фильм «Война». Но я не был в горах, не видел природу Алтая, поэтому, конечно, после того как поступило предложение, смело отказался от некоторых проектов и полетел в экспедицию», — пояснил он.

Ранее заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с иностранными фильмами.