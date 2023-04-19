Терапевт Савельева посоветовала носить светлую одежду при посещении мест, где могут быть клещи

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Врач — старший терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева заявила, что при посещении мест, где могут быть клещи, лучше всего носить светлую однотонную одежду с длинными рукавами.
Терапевт Савельева посоветовала носить светлую одежду при посещении мест, где могут быть клещи
  • РИА Новости

«Самостоятельный и взаимный осмотры необходимо проводить во время прогулки на природе каждые два часа и ещё один раз дома. Особенно тщательно необходимо исследовать участки тела, покрытые волосами», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Савельева, при отдыхе на природе важно использовать репелленты. Дома одежду и бельё нужно тщательно осмотреть, постирать и высушить.

«Нельзя оставлять эту одежду возле постели или спать в ней — встряхивание одежды не избавляет от клещей», — пояснила она.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.

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