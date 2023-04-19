Терапевт Савельева посоветовала носить светлую одежду при посещении мест, где могут быть клещи
- РИА Новости
«Самостоятельный и взаимный осмотры необходимо проводить во время прогулки на природе каждые два часа и ещё один раз дома. Особенно тщательно необходимо исследовать участки тела, покрытые волосами», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила Савельева, при отдыхе на природе важно использовать репелленты. Дома одежду и бельё нужно тщательно осмотреть, постирать и высушить.
«Нельзя оставлять эту одежду возле постели или спать в ней — встряхивание одежды не избавляет от клещей», — пояснила она.
Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.