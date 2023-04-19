В Приморье ожидаются ночные морозы до -6 °С в конце недели

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В ближайшие выходные Приморский край окажется в тыловой части циклонического вихря, который медленно смещается над югом Охотского моря к Камчатскому краю. На большей части территории осадков не будет, на севере возможны кратковременные снег, дождь со снегом.
В Приморье ожидаются ночные морозы до -6 °С в конце недели
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Среднесуточные температуры будут на один — четыре градуса ниже климатической нормы. Ночью морозы 0...-6 °С, слабо положительные температуры возможны в прибрежных районах.

Днём прогнозируется +7...+14 °С.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с URA.RU рассказала, что на текущей неделе на территории средней полосы установится майская погода, температура воздуха может повышаться до +18 °С.

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