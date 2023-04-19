Ветврач Шеляков: срок годности корма зависит от условий его транспортировки

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков заявил, что срок годности корма и лекарств для животных во многом зависит от условий их транспортировки. Как отметил эксперт, в промороженном и занесённом в тёплое помещение корме, например, может образоваться конденсат и плесень.

«Понятно, что животное может отравиться таким кормом не потому, что производитель плохой, а доставили его не очень хорошо. То же самое с препаратами — можно и с хорошим сроком годности при неправильных условиях хранения получить совсем не тот результат, который мы ожидаем», — сказал Шеляков в беседе с РИАМО.

При этом, говоря о лекарствах, врач объяснил, что в течение заявленного срока годности товар должен полностью сохранять свои фармакологические свойства.

«Поэтому, если на данный момент, допустим, у вас до мая действует препарат, то ничего плохого в этом нет», — добавил он.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Выборге спасли истощённого тюленёнка.