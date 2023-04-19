В Подмосковье остаются зимовать всё больше водоплавающих птиц
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Специалисты прошли около 134 км по течению Москвы-реки и 47 км — вдоль Оки.
«Больше всего было встречено зимующих крякв — свыше 5 тыс. птиц. На втором месте по численности — гоголь, этих пернатых насчитали 3,1 тыс., топ замкнула серебристая чайка — 1,37 тыс. особей», — заявил глава ведомства Тихон Фирсов.
По его словам, также в рамках исследования были замечены серая цапля, чомга, морянка, большой крохаль, сизая чайка, чирок-свистунок, мандаринка.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Выборге спасли истощённого тюленёнка.