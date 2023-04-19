В Подмосковье остаются зимовать всё больше водоплавающих птиц

В Московской области подвели итоги очередного этапа акции «Серая Шейка», которую проводят при поддержке регионального Минэкологии. В ходе мероприятия выяснилось, что с каждым годом в Подмосковье остаются зимовать всё больше водоплавающих птиц.

РИА Новости