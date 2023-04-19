В Подмосковье остаются зимовать всё больше водоплавающих птиц

Короткая ссылка
В Московской области подвели итоги очередного этапа акции «Серая Шейка», которую проводят при поддержке регионального Минэкологии. В ходе мероприятия выяснилось, что с каждым годом в Подмосковье остаются зимовать всё больше водоплавающих птиц.
В Подмосковье остаются зимовать всё больше водоплавающих птиц
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Специалисты прошли около 134 км по течению Москвы-реки и 47 км — вдоль Оки.

«Больше всего было встречено зимующих крякв — свыше 5 тыс. птиц. На втором месте по численности — гоголь, этих пернатых насчитали 3,1 тыс., топ замкнула серебристая чайка — 1,37 тыс. особей», — заявил глава ведомства Тихон Фирсов.

По его словам, также в рамках исследования были замечены серая цапля, чомга, морянка, большой крохаль, сизая чайка, чирок-свистунок, мандаринка.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Выборге спасли истощённого тюленёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить