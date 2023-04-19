Документальные фильмы «Бутырка» и «Владимирский централ» выйдут 27 апреля
- © ООО «МТС Медиа»
Ленты посвящены следственному изолятору, известному как «Бутырка», и тюрьме для особо опасных преступников во Владимире. Режиссёрами фильмов выступили Сергей Попов и Юлия Бобкова соответственно. Также сообщается, что «Владимирский централ» и «Бутырка» продолжают линию, начатую документальной картиной «Кресты».
«Создатели продолжают исследовать историю российских тюрем, построенных в XIX веке по приказу Екатерины II. Как и в «Крестах», тюрьмы рассматриваются как «государство в государстве» со своими порядками, законами и обычаями, философией», — сообщили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в рамках 45-го ММКФ пройдёт цикл лекций о киноиндустрии.