Документальные фильмы «Бутырка» и «Владимирский централ» выйдут 27 апреля

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Документальные картины «Владимирский централ» и «Бутырка», премьеры которых пройдут в рамках Московского международного кинофестиваля, выйдут в онлайн-кинотеатре KION 27 апреля, сообщает пресс-служба сервиса.
Документальные фильмы «Бутырка» и «Владимирский централ» выйдут 27 апреля
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Ленты посвящены следственному изолятору, известному как «Бутырка», и тюрьме для особо опасных преступников во Владимире. Режиссёрами фильмов выступили Сергей Попов и Юлия Бобкова соответственно. Также сообщается, что «Владимирский централ» и «Бутырка» продолжают линию, начатую документальной картиной «Кресты».

«Создатели продолжают исследовать историю российских тюрем, построенных в XIX веке по приказу Екатерины II. Как и в «Крестах», тюрьмы рассматриваются как «государство в государстве» со своими порядками, законами и обычаями, философией», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в рамках 45-го ММКФ пройдёт цикл лекций о киноиндустрии.

 

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