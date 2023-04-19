Длительность нового фильма с Леонардо Ди Каприо составляет 3 часа 26 минут
- Legion-Media
«Убийцы цветочной луны» станет самым продолжительным фильмом в карьере Ди Каприо, но лишь вторым по хронометражу для Скорсезе — его картина «Ирландец» была длиннее на четыре минуты», — сообщает Deadline.
Основанный на книге Дэвида Гранна вестерн-триллер «Убийцы цветочной луны» выйдет в широкий прокат в октябре 2023 года, а позднее — на Apple TV+.
Ранее стало известно, что фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом покажут в России.