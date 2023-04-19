Длительность нового фильма с Леонардо Ди Каприо составляет 3 часа 26 минут

Предстоящая лента режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», главную роль в которой исполнил актёр Леонардо Ди Каприо, длится 3 часа 26 минут. Картина будет представлена на Каннском кинофестивале.

«Убийцы цветочной луны» станет самым продолжительным фильмом в карьере Ди Каприо, но лишь вторым по хронометражу для Скорсезе — его картина «Ирландец» была длиннее на четыре минуты», — сообщает Deadline.

Основанный на книге Дэвида Гранна вестерн-триллер «Убийцы цветочной луны» выйдет в широкий прокат в октябре 2023 года, а позднее — на Apple TV+.

Ранее стало известно, что фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом покажут в России.