Актёр Стивен Фрай будет вести австралийский аналог российского шоу «Своя игра»
- AP
По данным Deadline, артист также выступает ведущим и британской версии телешоу.
Австралийская программа будет сниматься в Манчестере примерно в то же время, что и английская, но с другими участниками. Всего выйдет шесть выпусков, которые покажут в прайм-тайм.
Продюсерами программы выступает компания Whisper North, поддерживаемая Sony.
Транслироваться телевикторина будет на канале Channel 9.
Ранее сообщалось, что комик Михаил Галустян появится в новом шоу «Галустян+».