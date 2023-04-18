Актёр Стивен Фрай будет вести австралийский аналог российского шоу «Своя игра»

Британский актёр Стивен Фрай станет ведущим развлекательного шоу Jeopardy! Australia в Австралии — аналога российской программы «Своя игра».

По данным Deadline, артист также выступает ведущим и британской версии телешоу.

Австралийская программа будет сниматься в Манчестере примерно в то же время, что и английская, но с другими участниками. Всего выйдет шесть выпусков, которые покажут в прайм-тайм.

Продюсерами программы выступает компания Whisper North, поддерживаемая Sony.

Транслироваться телевикторина будет на канале Channel 9.

Ранее сообщалось, что комик Михаил Галустян появится в новом шоу «Галустян+».