Актёр Юрий Васильев поздравил с днём рождения Светлану Немоляеву

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Актёр и режиссёр Юрий Васильев поздравил народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву с днём рождения. 18 апреля актрисе исполняется 86 лет.
Актёр Юрий Васильев поздравил с днём рождения Светлану Немоляеву
  • РИА Новости

В беседе с ФАН Васильев отозвался о Немоляевой как о светлом и лучезарном человеке.

«Я очень её люблю. Поздравляю с чудесным праздником. Она одна из тех оставшихся замечательных людей, которые столько сделали для нашего искусства, театра, кино. Она — одна из легенд. Для меня она свет, добро и солнце», — сказал актёр.

Ранее Newinform сообщал, что актёру Станиславу Любшину в преддверии 90-летия вручили премию Художественного театра.

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