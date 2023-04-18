Актёр Юрий Васильев поздравил с днём рождения Светлану Немоляеву

Актёр и режиссёр Юрий Васильев поздравил народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву с днём рождения. 18 апреля актрисе исполняется 86 лет.

В беседе с ФАН Васильев отозвался о Немоляевой как о светлом и лучезарном человеке.

«Я очень её люблю. Поздравляю с чудесным праздником. Она одна из тех оставшихся замечательных людей, которые столько сделали для нашего искусства, театра, кино. Она — одна из легенд. Для меня она свет, добро и солнце», — сказал актёр.

Ранее Newinform сообщал, что актёру Станиславу Любшину в преддверии 90-летия вручили премию Художественного театра.