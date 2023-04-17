В лесах Подмосковья высадят 3,2 млн сеянцев

В Московской области открыли лесокультурный сезон, который продлится до начала июня. Специалисты высадят более 3,2 млн сеянцев.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Всего в этом году мероприятия по лесовосстановлению пройдут на площади 1000 га, в том числе в рамках эколого-патриотической акции — на площади 60 га, в рамках компенсационного лесовосстановления — на площади 400 га», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, снег в этом году сошёл быстро и земля уже прогрелась для посадок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске произошло более 120 ландшафтных пожаров за неделю.