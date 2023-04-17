Синоптик Позднякова спрогнозировала тёплую погоду в столичном регионе в ближайшую неделю

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в столичном регионе будет положительной практически всю неделю.

В начале недели минимальная температура в Москве будет +5...+7 °С, по Московской области — +2...+7 °С. Днём во вторник и среду ожидается +13...+15 °С и +12...+17 °С соответственно.

«В последующие дни, когда начнётся влияние северо-западного антициклона, вероятность дождей будет уменьшаться, и в пятницу, и в субботу погода будет уже с переменной облачностью без осадков. За счёт меньшего количества облаков минимальная температура будет понижена, но всё равно останется положительной», — отметила Позднякова в беседе с РИАМО.

В ночь на пятницу прогнозируется 0...+5 °С, в ночь на субботу +1...+6 °С.

Дневные температуры в четверг и пятницу составят +11...+16 °С в Подмосковье, +14...+16 °С в Москве.

«В субботу воздух уже будет прогреваться, поэтому максимальная температура в Москве будет в пределах 15—17 градусов тепла. В принципе, температура воздуха будет чуть выше климатической нормы и больше будет соответствовать последним числам апреля», — добавила Позднякова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 19 апреля, воздух прогреется до +4…+9 °С.