Диана Гурцкая назвала неожиданным предложение принять участие в «Танцах со звёздами»

Певица Диана Гурцкая прокомментировала своё участие в проекте «Танцы со звёздами». В частности, она назвала приглашение неожиданным, но отметила, что приняла его без колебаний.

«Небольшие сомнения настигли, когда приехала на первую репетицию. Вокруг такие профессионалы своего дела, нужно было не подвести. В итоге именно профессионализм и помощь коллег помогли мне легко и с удовольствием проявить себя в новом для меня амплуа танцовщицы», — заявила Гурцкая в беседе с ФАН.

По её словам, проект стал бесценным опытом и интересным приключением, после которого уже ничего не страшно.

«Участием в этом шоу я в очередной раз доказала себе и другим, что ничего невозможного нет. Мне бы очень хотелось на собственном примере вдохновлять других людей на смелые шаги», — добавила певица.

Ранее певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, которая является одним из членов жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», стартовавшего 3 апреля, заявила в беседе с НСН, что считает такие конкурсы очень важными.