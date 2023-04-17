Первое издание «Ревизора» Гоголя выставят на аукцион

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Первое издание комедии «Ревизор» Николая Гоголя, датированное 1836 годом, выставят на торги. Первоначальная стоимость экземпляра составит 7,5 млн рублей.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

«Аукционный дом проведёт аукцион редких изданий, рукописей, автографов и других памятных свидетельств знаковых авторов и исторических деятелей», — говорится в сообщении.

Также в числе раритетных рукописей — первое полное издание «Евгения Онегина» и поэтический сборник Александра Пушкина, посмертный сборник Александра Радищева в трёх томах, «Война и мир» Льва Толстого в первоначальных шести томах, а также написанное от руки письмо Марины Цветаевой от 1926 года, редкие фотографии, исторические бумаги, плакаты, карты и открытки.

Аукцион состоится 20 апреля.

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