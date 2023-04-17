Первое издание «Ревизора» Гоголя выставят на аукцион

Первое издание комедии «Ревизор» Николая Гоголя, датированное 1836 годом, выставят на торги. Первоначальная стоимость экземпляра составит 7,5 млн рублей.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

«Аукционный дом проведёт аукцион редких изданий, рукописей, автографов и других памятных свидетельств знаковых авторов и исторических деятелей», — говорится в сообщении.

Также в числе раритетных рукописей — первое полное издание «Евгения Онегина» и поэтический сборник Александра Пушкина, посмертный сборник Александра Радищева в трёх томах, «Война и мир» Льва Толстого в первоначальных шести томах, а также написанное от руки письмо Марины Цветаевой от 1926 года, редкие фотографии, исторические бумаги, плакаты, карты и открытки.

Аукцион состоится 20 апреля.

Ранее кроссовки баскетболиста Майкла Джордана были проданы за рекордные $2,2 млн.