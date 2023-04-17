Строители из Подмосковья восстановят дом земского врача XIX века в Мариуполе
Об этом сообщает телеканал «360».
«К этому дню закрыли тепловой контур, установили новые окна, сейчас делают новые оконные конструкции на центральной части фасада, монтируют новую кровлю», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
По его словам, до конца года здание должно быть восстановлено. Также запланирована реставрация фасада и благоустройство территории.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.