Строители из Подмосковья восстановят дом земского врача XIX века в Мариуполе

Короткая ссылка
Фонд капитального ремонта Московской области восстановит дом земского врача Сергея Гампера в Мариуполе. Здание построено в 1897 году в неоготическом стиле.

Об этом сообщает телеканал «360».

«К этому дню закрыли тепловой контур, установили новые окна, сейчас делают новые оконные конструкции на центральной части фасада, монтируют новую кровлю», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

По его словам, до конца года здание должно быть восстановлено. Также запланирована реставрация фасада и благоустройство территории.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить