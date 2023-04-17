Строители из Подмосковья восстановят дом земского врача XIX века в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области восстановит дом земского врача Сергея Гампера в Мариуполе. Здание построено в 1897 году в неоготическом стиле.

Об этом сообщает телеканал «360».

«К этому дню закрыли тепловой контур, установили новые окна, сейчас делают новые оконные конструкции на центральной части фасада, монтируют новую кровлю», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

По его словам, до конца года здание должно быть восстановлено. Также запланирована реставрация фасада и благоустройство территории.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.