Диетолог Белоусова назвала кофе мощным антидепрессантом

Диетолог Анна Белоусова рассказала о полезных свойствах кофе. В частности, она заявила, что в таком напитке нет калорий.

«Когда мы боимся поправиться или хотим похудеть, некоторые отказываются от кофе, однако он ни при чём, виновата та самая печенька, которая идёт на закуску», — отметила эксперт в беседе с НСН.

По её словам, кофе — это ещё и «мощный антидепрессант».

«Но когда человек влетел в депрессию, сразу пить кофе не надо. А вот для человека, находящегося в психологически сложной ситуации, кофе может стать профилактикой развития депрессии», — пояснила Белоусова.

Ранее Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно», в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.