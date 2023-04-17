Диетолог Белоусова назвала кофе мощным антидепрессантом
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«Когда мы боимся поправиться или хотим похудеть, некоторые отказываются от кофе, однако он ни при чём, виновата та самая печенька, которая идёт на закуску», — отметила эксперт в беседе с НСН.
По её словам, кофе — это ещё и «мощный антидепрессант».
«Но когда человек влетел в депрессию, сразу пить кофе не надо. А вот для человека, находящегося в психологически сложной ситуации, кофе может стать профилактикой развития депрессии», — пояснила Белоусова.
Ранее Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно», в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.