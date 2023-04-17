Диетолог Арзамасцев назвал воду и зелёный чай лучшими напитками для здоровья сердца в пожилом возрасте
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«Вода — это то, что составляет основу нашего кровотока, объёма циркулирующей крови. Чем больше воды, тем лучше текучесть крови и тем проще сердцу работать», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, желательно употреблять полтора-два литра воды в день.
«Также можно отметить некрепкий зелёный чай, который имеет богатый состав антиоксидантов. Они полезны для всех клеток нашего организма, в том числе и для клеток сердца», — отметил эксперт.
Кроме того, рекомендуется добавить в рацион фруктово-овощные соки, поскольку в них много витаминов и микроэлементов.
Ранее Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно», в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.