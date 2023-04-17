Диетолог Арзамасцев назвал воду и зелёный чай лучшими напитками для здоровья сердца в пожилом возрасте

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что вода, зелёный чай и фруктово-овощные соки — лучшие напитки для здоровья сердца в пожилом возрасте.

«Вода — это то, что составляет основу нашего кровотока, объёма циркулирующей крови. Чем больше воды, тем лучше текучесть крови и тем проще сердцу работать», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, желательно употреблять полтора-два литра воды в день.

«Также можно отметить некрепкий зелёный чай, который имеет богатый состав антиоксидантов. Они полезны для всех клеток нашего организма, в том числе и для клеток сердца», — отметил эксперт.

Кроме того, рекомендуется добавить в рацион фруктово-овощные соки, поскольку в них много витаминов и микроэлементов.

Ранее Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно», в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.