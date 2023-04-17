В Удмуртии произошло 112 ландшафтных пожаров с начала апреля

В Удмуртии зафиксировали 112 ландшафтных пожаров с начала апреля, их общая площадь составила около 480 га, заявил на аппаратном совещании начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Пряженцев.

Об этом сообщает udm-info.ru.

Ежедневно в республике фиксируют более 20 случаев горения сухой травы. Среди основных причин — неосторожное обращение с огнём и сжигание мусора.

Тем временем в Нижегородской области во вторник, 18 апреля, прогнозируется высокий уровень пожароопасности лесов, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Четвёртый класс пожароопасности сохранится в области до 23 апреля.

Ранее в МЧС заявили о ликвидации возгорания в посёлке в Курганской области.