В Удмуртии произошло 112 ландшафтных пожаров с начала апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru.
Ежедневно в республике фиксируют более 20 случаев горения сухой травы. Среди основных причин — неосторожное обращение с огнём и сжигание мусора.
Тем временем в Нижегородской области во вторник, 18 апреля, прогнозируется высокий уровень пожароопасности лесов, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Четвёртый класс пожароопасности сохранится в области до 23 апреля.
Ранее в МЧС заявили о ликвидации возгорания в посёлке в Курганской области.