Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +16 °С в Петербурге

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Синоптик Александр Шувалов заявил, что потепление в Санкт-Петербурге ожидается во второй половине недели.
Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +16 °С в Петербурге
  • РИА Новости

В беседе с «МК в Питере» он отметил, что вся неделя может быть сухой и солнечной. По ночам 0 °С, во второй половине недели до +4...+5 °С.

Дневные температуры составят +10...+12 °С, к выходным до +16 °С.

«До выходных включительно без осадков. Радуйтесь, северяне, солнечной погоде», — сказал Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что потепление ожидается и в Ханты-Мансийском автономном округе, где в среду, 19 апреля, воздух прогреется до +4…+9 °С.

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