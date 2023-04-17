Синоптик Цыганков пообещал до +22 °С в Москве в следующее воскресенье
- РИА Новости
«Неделя с 17 апреля будет выше нормы по температурам. Прогнозируется переменная облачность практически без осадков», — сообщил синоптик в разговоре с «Москвой 24».
По его словам, средняя температура воздуха на неделе будет держаться в пределах +3…+5 °С по ночам и +15…+18 °С днём.
Предполагается, что воскресенье станет самым тёплым днём — до +17…+22 °С, заключил Цыганков.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 19 апреля, воздух прогреется до +4…+9 °С.