Синоптик Цыганков пообещал до +22 °С в Москве в следующее воскресенье

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что воздух в столице к воскресенью, 23 апреля, может прогреться до +22 °С.
Синоптик Цыганков пообещал до +22 °С в Москве в следующее воскресенье
  • РИА Новости

«Неделя с 17 апреля будет выше нормы по температурам. Прогнозируется переменная облачность практически без осадков», — сообщил синоптик в разговоре с «Москвой 24».

По его словам, средняя температура воздуха на неделе будет держаться в пределах +3…+5 °С по ночам и +15…+18 °С днём.

Предполагается, что воскресенье станет самым тёплым днём — до +17…+22 °С, заключил Цыганков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 19 апреля, воздух прогреется до +4…+9 °С.

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