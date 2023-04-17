Мастера стрит-арта распишут стены 15 столичных библиотек в рамках конкурса «Контуры культуры»

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Мастеров уличного искусства приглашают принять участие в столичном конкурсе социального стрит-арта «Контуры культуры», благодаря которому интерьеры культурных учреждений получат эксклюзивное дизайнерское оформление.
Мастера стрит-арта распишут стены 15 столичных библиотек в рамках конкурса «Контуры культуры»
  • Gettyimages.ru

Конкурс проводится во второй раз, передаёт НТВ.

Художникам предстоит расписать лекционные и концертные пространства ряда учреждений культуры Москвы, в числе которых культурные центры имени И.М. Астахова и «Салют», библиотека №221 имени Р.И. Рождественского и другие.

Авторы создадут 15 муралов площадью от 65 до 120 кв. м.

Приём заявок проводится с 17 апреля по 15 мая.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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