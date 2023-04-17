Агата Муцениеце исполнит роль в сериале «Плакса» Сергея Жукова
- РИА Новости
Как сообщает «Газета.Ru», актриса впервые появится в роли экранной мамы подростка, чей образ воплотит Ника Жукова, дочь солиста группы «Руки вверх!». Мужа героини Муцениеце в сериале сыграет Роман Маякин.
По сюжету отец Маши теряет работу, и семья вынуждена переехать с Рублёвки к бабушке (Ирине Розановой) в Новоморск, где Мария начинает посещать обычную школу. После элитной гимназии героине нелегко привыкнуть к быту и людям провинции. Местным школьникам Маша приходится не по душе — они подвергают её травле. В итоге героиня Ники Жуковой решает собрать музыкальную группу и назвать её «Плакса».
Снимается проект в Москве и в Сочи.
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