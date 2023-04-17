В Москве рассказали о плане по благоустройству парка 40-летия ВЛКСМ

В парке 40-летия Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ) возле Большого Московского цирка в ходе работ по благоустройству территории отреставрируют скульптурные композиции.

Об этом сообщает «Российская газета».

Как отметил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, в настоящее время парк не отвечает современным критериям комфорта, «поэтому пришло время его обновить, обустроить современную инфраструктуру для отдыха и занятий спортом».

В ходе работ специалисты будут ориентироваться на архивные материалы, чертежи и фотографии.

При участии Мосгорнаследия будет воссоздана скульптура «Олень», уцелевшая только на треть. Эксперты также восстановят три фонтана и воссоздадут скульптуру «Камыши».

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.