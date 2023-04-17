«Джон Уик 4» вновь возглавил российский кинопрокат

Четвёртая часть американской кинофраншизы с Киану Ривзом в главной роли сохранила лидерство в российском прокате с суммарными сборами более 887 млн рублей.

За минувшие выходные лента Чада Стахелски собрала более 57 млн рублей, сообщает «Кинобизнес». Второе место в российском прокате заняла американская комедия «Моё прекрасное несчастье» с результатом 28,4 млн рублей за выходные и 93, 8 млн рублей в сумме. Замыкает тройку лидеров французская лента «Три мушкетёра: Д'Артаньян» с результатами 27,7 и 81,2 млн рублей соответственно.

Ранее стало известно, что американская мультипликационная картина «Братья Супер Марио в кино» собрала в мировом прокате порядка $680 млн за две недели.