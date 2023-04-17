Анимация «Братья Супер Марио в кино» заработала почти $680 млн за две недели
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«Братья Супер Марио в кино» стали одной из самых успешных адаптаций видеоигр в мире, а также самой кассовой лентой 2023 года на множестве рынков.
Второе место в прокате удерживает «Джон Уик 4» с Киану Ривзом. За выходные картина прибавила ещё более $18 млн, показав итоговый результат в $349,7 млн и став самой кассовой частью франшизы.
Ранее сообщалось, что российский геймеры назвали самые ожидаемые экранизации видеоигр.