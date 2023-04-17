Анимация «Братья Супер Марио в кино» заработала почти $680 млн за две недели

Мультипликационная лента «Братья Супер Марио в кино» заработала почти $680 млн, порядка половины этой суммы — сборы вне домашнего проката. Эксперты считают, что мультфильм производства студии Universal соберёт не менее $1 млрд, пишет Deadline.

«Братья Супер Марио в кино» стали одной из самых успешных адаптаций видеоигр в мире, а также самой кассовой лентой 2023 года на множестве рынков.

Второе место в прокате удерживает «Джон Уик 4» с Киану Ривзом. За выходные картина прибавила ещё более $18 млн, показав итоговый результат в $349,7 млн и став самой кассовой частью франшизы.

Ранее сообщалось, что российский геймеры назвали самые ожидаемые экранизации видеоигр.