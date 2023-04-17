В Москве утвердили предмет охраны здания научной библиотеки МГУ

В столице утвердили предмет охраны здания научной библиотеки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Здание МГУ находится на Моховой улице, дом 9, строение 9. Институт признан объектом культурного наследия регионального значения.

«В предмете охраны зафиксированы внешний вид, архитектурные элементы и оформление интерьеров. Специалисты будут ориентироваться на утверждённый документ при проведении реставрационных и любых других работ», — уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В предмет охраны включили материалы и виды оформления фасадов, скульптурный и лепной декор, а также лестницы, старинные двери, элементы внутреннего декора и другое.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.