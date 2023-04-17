В Тульской области ожидается до +18 °С на текущей неделе

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Тульской области с 17 по 21 апреля ожидается сухая и тёплая погода без осадков.

Дневные температуры будут в пределах +13…+17 °С, а самым тёплым днём станет среда, 19 апреля, когда воздух прогреется до +18 °С, сообщил специалист Тульской службе новостей.

По его словам, по ночам заморозков не ожидается, минимальная температура — +5 °С.

Вместе с тем потепление ожидается и в Ханты-Мансийском автономном округе, где в среду, 19 апреля, воздух прогреется до +4…+9 °С. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

При этом в ночь на 19 апреля температура в регионе может опуститься до -14…-19 °С.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области сняли введённое ранее из-за метели ограничение движения на нескольких участках дорог.