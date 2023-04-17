Более 600 участников «Московского долголетия» выступят на фестивале «Пасхальный дар»

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Более 600 участников проекта «Московское долголетие» примут участие в благотворительном фестивале «Пасхальный дар». Программа предполагает показ творческих номеров, проведение тематических мастер-классов, лекций и инклюзивных спектаклей на 23 фестивальных площадках.
Более 600 участников «Московского долголетия» выступят на фестивале «Пасхальный дар»
  • АГН «Москва»
  • © Новосильцев Артур

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, на четырёх площадках можно будет услышать выступление сводного хора «Московского долголетия».

Всего в рамках фестиваля выступят более 50 музыкальных и танцевальных коллективов и сольных исполнителей «Московского долголетия».

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

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