Более 600 участников «Московского долголетия» выступят на фестивале «Пасхальный дар»
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Так, на четырёх площадках можно будет услышать выступление сводного хора «Московского долголетия».
Всего в рамках фестиваля выступят более 50 музыкальных и танцевальных коллективов и сольных исполнителей «Московского долголетия».
Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».