Более 600 участников «Московского долголетия» выступят на фестивале «Пасхальный дар»

Более 600 участников проекта «Московское долголетие» примут участие в благотворительном фестивале «Пасхальный дар». Программа предполагает показ творческих номеров, проведение тематических мастер-классов, лекций и инклюзивных спектаклей на 23 фестивальных площадках.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, на четырёх площадках можно будет услышать выступление сводного хора «Московского долголетия».

Всего в рамках фестиваля выступят более 50 музыкальных и танцевальных коллективов и сольных исполнителей «Московского долголетия».

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».