Группа Metallica выпустила первую с 2016 года пластинку

Американская рок-группа Metallica презентовала новый альбом под названием 72 Seasons. Это первая с 2016 года пластинка музыкального коллектива.

Информация о выходе альбома опубликована в Twitter-аккаунте группы.

По данным ТАСС, вокалист Джеймс Хетфилд ранее уточнил, что «72 сезона» в названии означает период формирования человека — 18 лет жизни.

Новая пластинка содержит 12 композиций, общая продолжительность которых почти 80 минут. Послушать их можно на различных платформах, в частности на YouTube.

Теперь музыкальный коллектив планирует отправиться на двухгодовые гастроли.

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