Группа Metallica выпустила первую с 2016 года пластинку
- AP
Информация о выходе альбома опубликована в Twitter-аккаунте группы.
По данным ТАСС, вокалист Джеймс Хетфилд ранее уточнил, что «72 сезона» в названии означает период формирования человека — 18 лет жизни.
Новая пластинка содержит 12 композиций, общая продолжительность которых почти 80 минут. Послушать их можно на различных платформах, в частности на YouTube.
Теперь музыкальный коллектив планирует отправиться на двухгодовые гастроли.
Ранее стало известно, что певица Селин Дион выпустила первую песню после постановки тяжёлого диагноза.