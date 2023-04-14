Названы самые популярные на ярмарке литературы книги

Стали известны три самые популярные книги у посетителей ярмарки интеллектуальной литературы «non/fictioN весна», которая проходила в Москве с 6 по 9 апреля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети магазинов «Читай-город», лидером по продажам стал роман «Восхождение фениксов» о Древнем Китае писательницы Тянься Гуйюань. Книга продавалась по одному экземпляру в три минуты.

Второе место в рейтинге заняло произведение «До самого рая» Ханьи Янагихары, события в котором разворачиваются в трёх эпохах альтернативной истории, а третьей по популярности у посетителей ярмарки считается манга Тацуки Фудзимото под названием «Человек-бензопила». Кроме того, книга стала самой востребованной на мероприятии среди всех комиксов, манги и других графических романов.

Всего в сотню самых продаваемых книг на ярмарке вошли 43 произведения азиатских писателей и 27 книг русскоязычных авторов, среди которых Евгений Водолазкин, Наринэ Абгарян, Сергей Лукьяненко, Виктор Пелевин, Марина Москвина и Людмила Улицкая.

Ранее стало известно о смерти писательницы Энн Перри.