Названы самые популярные на ярмарке литературы книги

Короткая ссылка
Стали известны три самые популярные книги у посетителей ярмарки интеллектуальной литературы «non/fictioN весна», которая проходила в Москве с 6 по 9 апреля.
Названы самые популярные на ярмарке литературы книги
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети магазинов «Читай-город», лидером по продажам стал роман «Восхождение фениксов» о Древнем Китае писательницы Тянься Гуйюань. Книга продавалась по одному экземпляру в три минуты.

Второе место в рейтинге заняло произведение «До самого рая» Ханьи Янагихары, события в котором разворачиваются в трёх эпохах альтернативной истории, а третьей по популярности у посетителей ярмарки считается манга Тацуки Фудзимото под названием «Человек-бензопила». Кроме того, книга стала самой востребованной на мероприятии среди всех комиксов, манги и других графических романов.

Всего в сотню самых продаваемых книг на ярмарке вошли 43 произведения азиатских писателей и 27 книг русскоязычных авторов, среди которых Евгений Водолазкин, Наринэ Абгарян, Сергей Лукьяненко, Виктор Пелевин, Марина Москвина и Людмила Улицкая.

Ранее стало известно о смерти писательницы Энн Перри.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить