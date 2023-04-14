Фестиваль колокольного звона пройдёт в Нижнем Новгороде в апреле

Короткая ссылка
Фестиваль колокольного искусства будет проходить в Нижегородском кремле в период с 17 по 23 апреля.
Фестиваль колокольного звона пройдёт в Нижнем Новгороде в апреле
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

В фестивале примут участие профессиональные звонари из Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода, а также звонари храмов Нижегородской епархии.

В рамках мероприятия пройдут лекции и мастер-классы для всех желающих.

Фестиваль завершится гала-концертом колокольного звона.

Ранее НСН сообщала, что зал «Зарядье» представит проект «Рахманинов. Я — здесь» в честь 150-летия со дня рождения композитора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить