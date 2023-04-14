Фестиваль колокольного звона пройдёт в Нижнем Новгороде в апреле
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.
В фестивале примут участие профессиональные звонари из Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода, а также звонари храмов Нижегородской епархии.
В рамках мероприятия пройдут лекции и мастер-классы для всех желающих.
Фестиваль завершится гала-концертом колокольного звона.
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