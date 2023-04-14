Фестиваль колокольного звона пройдёт в Нижнем Новгороде в апреле

Фестиваль колокольного искусства будет проходить в Нижегородском кремле в период с 17 по 23 апреля.

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

В фестивале примут участие профессиональные звонари из Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода, а также звонари храмов Нижегородской епархии.

В рамках мероприятия пройдут лекции и мастер-классы для всех желающих.

Фестиваль завершится гала-концертом колокольного звона.

Ранее НСН сообщала, что зал «Зарядье» представит проект «Рахманинов. Я — здесь» в честь 150-летия со дня рождения композитора.