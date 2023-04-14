В Москве можно подать заявку на участие в фестивале «Арт-пристань»

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Ежегодный фестиваль «Арт-пристань» состоится в столичном парке «Кузьминки» 20 мая. Заявки на участие в мероприятии желающие могут подать до 5 мая.
В Москве можно подать заявку на участие в фестивале «Арт-пристань»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

К участию приглашают художников, которым предстоит расписать 20 лодок по собственным проектам. Все необходимые для этого материалы участникам раздадут на месте.  

У зрителей будет возможность видеть авторские работы в парке в течение всего летнего сезона.

Ранее НСН сообщала, что зал «Зарядье» представит проект «Рахманинов. Я — здесь» в честь 150-летия со дня рождения композитора.

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