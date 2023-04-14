В Новосибирской области противопожарный режим введут с 24 апреля

В Новосибирской области противопожарный режим планируют ввести с понедельника, 24 апреля. Как уточнили представители регионального МЧС, весенний пожароопасный период начинается в середине апреля, его пик придётся на майские праздники.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

В то же время стало известно, что в Тульской области 14 апреля завершился режим половодья, следует из соответствующего указа. Об этом пишет Тульская служба новостей.

По данным регионального управления МЧС России, на контроле осталось подтопление одного моста на территории Одоевского района.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор провёл проверки воздуха в Приморском крае после сообщений о песчаной буре.