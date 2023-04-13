Волонтёры культуры приведут в порядок более 300 памятников в Удмуртии

Удмуртия примет участие в акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», которая будет проходить с 15 по 24 апреля.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Волонтёры культуры приведут в порядок 312 памятников. Например, в Ижевске они приберутся в музее-заповеднике Лудорвай.

Каждый субботник в рамках акции предусматривает ознакомительную экскурсию или лекцию об истории объекта.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.