Волонтёры культуры приведут в порядок более 300 памятников в Удмуртии
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Волонтёры культуры приведут в порядок 312 памятников. Например, в Ижевске они приберутся в музее-заповеднике Лудорвай.
Каждый субботник в рамках акции предусматривает ознакомительную экскурсию или лекцию об истории объекта.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.