Волонтёры культуры приведут в порядок более 300 памятников в Удмуртии

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Удмуртия примет участие в акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», которая будет проходить с 15 по 24 апреля.
Волонтёры культуры приведут в порядок более 300 памятников в Удмуртии
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Волонтёры культуры приведут в порядок 312 памятников. Например, в Ижевске они приберутся в музее-заповеднике Лудорвай.

Каждый субботник в рамках акции предусматривает ознакомительную экскурсию или лекцию об истории объекта.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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