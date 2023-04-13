В Курганской области ожидаются ночные заморозки до -14 °С

В Курганской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки и сильный ветер.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Курганского ЦГМС.

В ночь на 14 апреля температура воздуха составит -9...-14 °С. Местами порывы ветра до 21 м/с. Днём -2...+3 °С.

В ночь на 15 апреля прогнозируются ночные температуры до -13 °С. Днём до +6 °С.

Тем временем на севере Ставропольского края 14 апреля ожидается гроза, сильный дождь и ветер. Объявлено штормовое предупреждение, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам гражданской обороны и ЧС администрации Ставрополя.

Порывы ветра могут достигать 15—20 м/с, на севере — до 26 м/с.

Ранее сообщалось, что в Прикамье резкое похолодание до -15 °С ожидается 14 апреля.