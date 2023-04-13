Вулканолог Собисевич спрогнозировал предельную высоту столба пепла от вулкана Шивелуч

Заместитель директора ИФЗ РАН по научной работе, заведующий лабораторией фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии ИФЗ РАН Алексей Собисевич прокомментировал извержение вулкана Шивелуч.

«Теоретически этот вулкан вполне может выдать пепельное облако высотой 15 — 18 км. Чем выше пепельное облако, тем дольше оно будет отлетать. Если он выдаст где-то 20 км, то такие облака могут болтаться в атмосфере несколько месяцев», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, в настоящее время пепельное облако летит на юг, в сторону Тихого океана.

По словам Собисевича, со временем пепел просто осыплется.

Ранее одна из очевидцев в беседе с телеканалом «360» сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.

МЧС направило колонну техники в посёлок Ключи для вывоза пепла после извержения Шивелуча.