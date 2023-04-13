Диетолог Денисова посоветовала постепенно добавлять продукты в рацион после поста
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«Нужно сначала съесть один кусочек кулича, одно — два яйца. Этот объём желательно ограничивать. Не нужно набрасываться на мясные блюда, на жареное мясо. Вводить продукты в рацион следует постепенно», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, сначала можно ввести молочные продукты, затем добавить рыбу, п мясо желательно приберечь напоследок, когда пищеварительная система адаптировалась к новой еде.
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