Диетолог Денисова посоветовала постепенно добавлять продукты в рацион после поста

Диетолог Наталья Денисова рассказала, как правильно менять рацион после поста. По её словам, добавлять продукты нужно постепенно.

«Нужно сначала съесть один кусочек кулича, одно — два яйца. Этот объём желательно ограничивать. Не нужно набрасываться на мясные блюда, на жареное мясо. Вводить продукты в рацион следует постепенно», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, сначала можно ввести молочные продукты, затем добавить рыбу, п мясо желательно приберечь напоследок, когда пищеварительная система адаптировалась к новой еде.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.