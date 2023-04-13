Диетолог Соломатина назвала виноград тёмных сортов самым полезным для здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных сортах винограда.

«Лучше выбирать виноград тёмных сортов. В нём больше биологически активного вещества ресвератрола. Есть много исследований, что оно продлевает молодость и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в тёмном винограде содержатся и антоцианы — антиоксиданты, которые призваны предохранять организм от преждевременного старения.

«Клетка в целом может делиться и жить значительно дольше, если в организме достаточно много антиоксидантов. Продолжительность жизни клетки увеличивается, соответственно, продолжительность жизни человека тоже растёт», — уточнила эксперт.

Вместе с тем, напомнила Соломатина, в винограде много сахара.

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