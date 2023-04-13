По «Теории Большого взрыва» снимут новый сериал
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Сценаристом нового проекта выступает Чак Лорри, один из авторов оригинального сериала и второстепенной ленты «Детство Шелдона».
Как сообщает Variety, проект на данный момент находится на ранней стадии разработки. Подробностей о сюжете нет, но известно, что исполнять основные роли в сериале будут новые актёры. Артисты «Теории Большого взрыва» могут появиться в эпизодах в качестве гостей.
Ранее сообщалось о старте съёмок второго сезона «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным.