По «Теории Большого взрыва» снимут новый сериал

Сервис HBO Max работает над новым сериалом по вселенной популярного комедийного шоу «Теория Большого взрыва».

Сценаристом нового проекта выступает Чак Лорри, один из авторов оригинального сериала и второстепенной ленты «Детство Шелдона».

Как сообщает Variety, проект на данный момент находится на ранней стадии разработки. Подробностей о сюжете нет, но известно, что исполнять основные роли в сериале будут новые актёры. Артисты «Теории Большого взрыва» могут появиться в эпизодах в качестве гостей.

Ранее сообщалось о старте съёмок второго сезона «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным.