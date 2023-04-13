По «Теории Большого взрыва» снимут новый сериал

Короткая ссылка
Сервис HBO Max работает над новым сериалом по вселенной популярного комедийного шоу «Теория Большого взрыва».
По «Теории Большого взрыва» снимут новый сериал
  • Gettyimages.ru

Сценаристом нового проекта выступает Чак Лорри, один из авторов оригинального сериала и второстепенной ленты «Детство Шелдона».

Как сообщает Variety, проект на данный момент находится на ранней стадии разработки. Подробностей о сюжете нет, но известно, что исполнять основные роли в сериале будут новые актёры. Артисты «Теории Большого взрыва» могут появиться в эпизодах в качестве гостей.

Ранее сообщалось о старте съёмок второго сезона «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить