Актёр Владимир Машков рассказал, каким людям не стоит становиться артистами

Народный артист России Владимир Машков объяснил, каким людям не стоит становиться актёрами и почему.

По мнению Машкова, театр и кино — это сфера деятельности для мечтателей. Как актёр рассказал телеканалу 5-tv.ru, людям, которые не могут придумывать собственный мир, находить вдохновение, выходить за рамки реальности, трудно будет творить и придумывать что-то прекрасное.

«Если в нашей профессии человек лишён мечты и воображения, это не его профессия», — пояснил артист, исполнивший одну из главных ролей в картине «Вызов».

Ранее Александр Балуев рассказал о своём персонаже в фильме «Вызов».