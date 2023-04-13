В Тюмени отреставрируют особняк купца Панкратьева

В Тюмени планируют отреставрировать особняк купца Николая Панкратьева, проданный на торгах в начале года.

Проектные работы продлятся 12 месяцев, затем начнётся процесс реставрации, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Департамент имущественных отношений области.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Его реставрация будет проходить в строгом соответствии с утверждённым проектом.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.