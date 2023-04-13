В Приморье спрогнозировали ухудшение погоды в ближайшее время из-за циклонов

В Примгидромете предупредили жителей Приморского края об ухудшении погодных условий из-за двух циклонов. В регионе в ближайшее время ожидается понижение температуры и снег с дождём.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Первый циклон пойдёт в регион от Корейского пролива, а второй от Северной Кореи — он будет менее интенсивный, однако затронет юг Приморья. Там ожидается мокрый снег с дождём.

В ночь на 14 апреля температура упадёт до -1...-9 °C, местами чуть выше 0 °C. Днём ожидается +3...+8 °C, в центральных районах +9…+14 °C.

Похолодание ожидается и в Свердловской области, где в ночь на пятницу температура понизится до -16 °C. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сайт Уралгидрометцентра.

Днём в регионе может вновь потеплеть — до +3 °C, однако поднимется ветер, скорость которого может достигать 17 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве и Подмосковье на Пасху, 16 апреля, будет ясной и солнечной с температурой воздуха до +15 °С.