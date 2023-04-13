Депутат Елена Драпеко заявила, что песни SHAMAN близки каждому

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Елена Драпеко отметила, что песни SHAMAN близки каждому.
Депутат Елена Драпеко заявила, что песни SHAMAN близки каждому
  • РИА Новости

«Это не прорыв. Это смена системы ценностей. Так же, как и во всей остальной жизни, в культуре происходит плавная смена системы в смысле репертуара. Я не скажу, чтобы он пел лучше, чем, не знаю... Филипп Киркоров. Но то, о чём он поёт, сегодня отзывается в душе каждого», — сказала Драпеко в интервью изданию «Абзац».

Ранее Михаил Шуфутинский отметил прекрасные голосовые данные SHAMAN.

В декабре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса о самых популярных деятелях культуры 2022 года.

Лучшим музыкантом признан Олег Газманов, а вторую строчку занял SHAMAN, прославившийся такими хитами, как «Встанем» и «Я русский».

Среди певиц респонденты отдали предпочтение Полине Гагариной и Валерии. В актёрском рейтинге лидируют Сергей Безруков, появившийся в этом году на экране в популярной картине «Мистер Нокаут», и Елизавета Боярская.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить