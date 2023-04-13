Депутат Елена Драпеко заявила, что песни SHAMAN близки каждому

Депутат Госдумы Елена Драпеко отметила, что песни SHAMAN близки каждому.

«Это не прорыв. Это смена системы ценностей. Так же, как и во всей остальной жизни, в культуре происходит плавная смена системы в смысле репертуара. Я не скажу, чтобы он пел лучше, чем, не знаю... Филипп Киркоров. Но то, о чём он поёт, сегодня отзывается в душе каждого», — сказала Драпеко в интервью изданию «Абзац».

Ранее Михаил Шуфутинский отметил прекрасные голосовые данные SHAMAN.

В декабре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса о самых популярных деятелях культуры 2022 года.

Лучшим музыкантом признан Олег Газманов, а вторую строчку занял SHAMAN, прославившийся такими хитами, как «Встанем» и «Я русский».

Среди певиц респонденты отдали предпочтение Полине Гагариной и Валерии. В актёрском рейтинге лидируют Сергей Безруков, появившийся в этом году на экране в популярной картине «Мистер Нокаут», и Елизавета Боярская.