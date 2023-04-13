Синоптик Вильфанд спрогнозировал солнечную погоду на Пасху в Москве

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Погода в Москве и Подмосковье на Пасху, 16 апреля, будет ясной и солнечной с температурой воздуха до +15°С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на пятницу в столице будет +1...3 °С, по Московской области — до -1 °С, днём — +8...10 °С.

Вильфанд добавил, что в субботу ночные температуры будут отрицательными — -1...3 °С, по области — до -5 °С, а дневная температура — до +7...9 °С.

«В воскресенье тоже холодная ночь — от 0 до -4 °С, но днём температура начнёт повышаться, она уже будет +10...15 °С», — передаёт слова синоптика РИА Новости.

Погода на Пасху «будет хорошей», несмотря на понижение температуры, сказал он.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Тюменской области ожидается резкое похолодание и снег.

Кроме того, в ночь на пятницу, 14 апреля, в Свердловской области ожидаются заморозки до -16 °С.

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