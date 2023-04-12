В Госдуме отреагировали на призыв проверить певицу Аллу Пугачёву на финансирование ВСУ

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Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская прокомментировала сообщения о призыве проверить певицу Аллу Пугачёву на финансирование ВСУ.
В Госдуме отреагировали на призыв проверить певицу Аллу Пугачёву на финансирование ВСУ
  • РИА Новости

По её словам, любой гражданин России вправе обратиться в надзорный орган с просьбой проверить человека или его действия на соответствие законодательству.

«Никакой главной певицей страны она уже лет 25 не является. На мой взгляд, она являлась просто главным эстрадным мафиози страны, вот и всё. Ничего, кроме чувства облегчения, от того, что человека здесь больше нет, я не испытываю», — цитируют «Ведомости» Ямпольскую.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко уверена, что проверка в отношении Аллы Пугачёвой — «это не повод для обсуждения», об исполнительнице «нужно забыть и не делать ей рекламу».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить певицу Аллу Пугачёву на предмет финансирования ВСУ.

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