Спектакль с Хайруллиной и Дятловым представлен в «LA’Tеатре»

Короткая ссылка
Премьерный показ постановки режиссёра Вадима Дубровицкого «Разговоры после погребения» по пьесе Ясмины Реза состоялся в «LA’Tеатре».
Спектакль с Хайруллиной и Дятловым представлен в «LA’Tеатре»
  • Gettyimages.ru
  • © Jovo Marjanovic / EyeEm

В центре сюжета несколько героев, собравшиеся в деревенском доме после похорон. Интеллигентная семья, в которой каждый член старается выглядеть безупречно, поначалу не выдаёт переживаний и истинных чувств, раскрываясь постепенно, сообщают РИА Новости.

Роли в спектакле исполнили такие артисты, как Роза Хайруллина, Евгений Дятлов, Алексей Вертков, Нелли Уварова и другие. За сценографию отвечал Николай Симонов, работающий с ведущими российскими театрами.

Ранее прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала о работе с хореографом Пьером Лакоттом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить