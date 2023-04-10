Спектакль с Хайруллиной и Дятловым представлен в «LA’Tеатре»

Премьерный показ постановки режиссёра Вадима Дубровицкого «Разговоры после погребения» по пьесе Ясмины Реза состоялся в «LA’Tеатре».

В центре сюжета несколько героев, собравшиеся в деревенском доме после похорон. Интеллигентная семья, в которой каждый член старается выглядеть безупречно, поначалу не выдаёт переживаний и истинных чувств, раскрываясь постепенно, сообщают РИА Новости.

Роли в спектакле исполнили такие артисты, как Роза Хайруллина, Евгений Дятлов, Алексей Вертков, Нелли Уварова и другие. За сценографию отвечал Николай Симонов, работающий с ведущими российскими театрами.

Ранее прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала о работе с хореографом Пьером Лакоттом.