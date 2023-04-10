Спектакль с Хайруллиной и Дятловым представлен в «LA’Tеатре»
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В центре сюжета несколько героев, собравшиеся в деревенском доме после похорон. Интеллигентная семья, в которой каждый член старается выглядеть безупречно, поначалу не выдаёт переживаний и истинных чувств, раскрываясь постепенно, сообщают РИА Новости.
Роли в спектакле исполнили такие артисты, как Роза Хайруллина, Евгений Дятлов, Алексей Вертков, Нелли Уварова и другие. За сценографию отвечал Николай Симонов, работающий с ведущими российскими театрами.
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