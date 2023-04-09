Фильм «Подземелье и драконы: Честь среди воров» выйдет онлайн 16 мая

Цифровой релиз фэнтези «Подземелье и драконы: Честь среди воров», основанного на популярной настольной игре Dungeons & Dragons, состоится 16 мая.

По данным портала The Hollywood Handle в Twitter, выйдет картина на стриминговом сервисе Prime Video.

Мировая премьера фильма состоялась 10 марта 2023 года. Как сообщает «Чемпионат», в российских кинотеатрах ленту начали неофициально показывать 6 апреля.

Действие разворачивается во вселенной Забытых королевств. Герои фильма — Эдгин Дарвис, Хольга, Саймон, Дорик и Зенк — должны найти и вернуть утерянную реликвию, которая обладает мощнейшей силой.

Главную роль в картине исполняет актёр Крис Пайн («Звёздный путь»).

Ранее стало известно, что в Петербурге у Мариинского дворца проходят съёмки фильма «Майор Гром: Игра».