Фильм «Подземелье и драконы: Честь среди воров» выйдет онлайн 16 мая

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Цифровой релиз фэнтези «Подземелье и драконы: Честь среди воров», основанного на популярной настольной игре Dungeons & Dragons, состоится 16 мая.
Фильм «Подземелье и драконы: Честь среди воров» выйдет онлайн 16 мая
  • Gettyimages.ru

По данным портала The Hollywood Handle в Twitter, выйдет картина на стриминговом сервисе Prime Video.

Мировая премьера фильма состоялась 10 марта 2023 года. Как сообщает «Чемпионат», в российских кинотеатрах ленту начали неофициально показывать 6 апреля.

Действие разворачивается во вселенной Забытых королевств. Герои фильма — Эдгин Дарвис, Хольга, Саймон, Дорик и Зенк — должны найти и вернуть утерянную реликвию, которая обладает мощнейшей силой. 

Главную роль в картине исполняет актёр Крис Пайн («Звёздный путь»). 

Ранее стало известно, что в Петербурге у Мариинского дворца проходят съёмки фильма «Майор Гром: Игра». 

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