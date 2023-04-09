Фильм «Подземелье и драконы: Честь среди воров» выйдет онлайн 16 мая
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По данным портала The Hollywood Handle в Twitter, выйдет картина на стриминговом сервисе Prime Video.
Мировая премьера фильма состоялась 10 марта 2023 года. Как сообщает «Чемпионат», в российских кинотеатрах ленту начали неофициально показывать 6 апреля.
Действие разворачивается во вселенной Забытых королевств. Герои фильма — Эдгин Дарвис, Хольга, Саймон, Дорик и Зенк — должны найти и вернуть утерянную реликвию, которая обладает мощнейшей силой.
Главную роль в картине исполняет актёр Крис Пайн («Звёздный путь»).
Ранее стало известно, что в Петербурге у Мариинского дворца проходят съёмки фильма «Майор Гром: Игра».