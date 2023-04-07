Орнитолог Мишин: клинтух предпочитает лиственные леса, а вокруг Москвы их немного

Основатель проекта «Орнитарий» орнитолог Вадим Мишин рассказал в беседе с RT о том, что, по его мнению, замеченный ранее в природно-историческом парке «Москворецкий» клинтух, скорее всего, является горлицей.

Такой вывод специалист сделал, исходя из фотографии птицы и особенностей её поведения.

«Просто клинтух — птица, которая по своему психотипу и поведению очень скрытная… Она предпочитает лиственные леса, а у нас вокруг Москвы их не так много. А вот горлица к человеку относится доверчиво и спокойно», — пояснил Мишин.

При этом он отметил, что жители Подмосковья с горлицами встречаются гораздо чаще, чем москвичи.

«Вероятнее всего, это горлица, прилетевшая на разведку. Или, если это парк, то для парка горлица — вполне естественное существо, которое может там загнездиться и жить. Тем более что голубиные семейства — вегетарианцы и выкармливают детёнышей семенами дикоросов», — считает орнитолог.

По его мнению, горлица не менее красива, чем клинтух.

«Она замечательная. У них красивые брачные обряды, они чудесно воркуют. Они красивы», — заключил собеседник RT.

Ранее орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик рассказал в беседе с RT об особенностях лесного голубя — клинтуха, которого заметили в природно-историческом парке «Москворецкий».